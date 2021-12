Klopp | “Inter? Difficile | ma c’è un modo per vincere”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Jurgenha parlato ai microfoni di Liverpool.com commentato il sorteggio di Champions League. Fissato quindi il ritorno dei Reds a San Siro per la seconda volta in questa Champions League per affrontare l’altra sponda di Milano, quella nerazzurra. Il sorteggio di oggi ha infatti sancito lo scontro tra l’di Simone Inzaghi e il Liverpool di Jurgenvalido per gli ottavi di finale della Champions League. Il tecnico tedesco commenta così il sorteggio contro la squadra milanese ai microfoni di Liverpool.com dichiarandosi entusiasta e ritendendo la squadra di Inzaghi un top team. Qui l’vista. SORTEGGIO ?non è per niente deluso di affrontare l’: «Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e adesso saranno due ...