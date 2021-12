“Daniel Dante e la Compagnia del Lumen Magico” di Silvio Coppola

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – è il primo volume di una saga urban fantasy che narra di un’incredibile avventura, tra viaggi nel tempo e creature magiche che provengono da miti e leggende mistiche. Ricca di citazioni storiche e letterarie, la trama si snoda avvincente attraverso diversi periodi storici, mentre si dipinge il dettagliato ritratto di una Venezia magnificente e misteriosa.è il protagonista della vicenda: è un ragazzino di undici anni dall’aria impertinente e sognatrice, molto impulsivo e intelligente; la sua famiglia possiede da generazioni una libreria nella città lagunare – la “Libreria Antiquaria Dickens” – in cui si conserva e si tramanda uno dei beni più preziosi del genere umano: la cultura.è cresciuto tra le citazioni ad autori latini del nonno, l’amore per la musica della madre e quello per la letteratura del ...