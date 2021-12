Ultime Notizie Roma del 12-12-2021 ore 20:10 (Di domenica 12 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera da redazione in studio a Giuliano Ferrigno 478000 58 le dosi di vaccino somministrato ieri un dato di gran lunga superiore al target minimo di €350000 della struttura del commissario Francesco figliuolo si assiste Solitamente ad un calo delle somministrazioni che si è registrato anche ieri ma in misura inferiore al passato venerdì erano stati quasi 555 mila le Stime delle vaccinazioni i primi 12 giorni di dicembre previsto dal commissario per le regioni un minimo di 4,6 ore in somministrazioni complessive sono state già ampiamente sopra avanzate un’ulteriore spinta la campagna vaccinale ci sarà da giovedì prossimo quando sarà per la faccio a 5 11 anni mentre mercoledì scatterà l’estensione dell’obbligo al personale scolastico militari forze di polizia e di Soccorso pubblico andiamo nel Regno Unito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera da redazione in studio a Giuliano Ferrigno 478000 58 le dosi di vaccino somministrato ieri un dato di gran lunga superiore al target minimo di €350000 della struttura del commissario Francesco figliuolo si assiste Solitamente ad un calo delle somministrazioni che si è registrato anche ieri ma in misura inferiore al passato venerdì erano stati quasi 555 mila le Stime delle vaccinazioni i primi 12 giorni di dicembre previsto dal commissario per le regioni un minimo di 4,6 ore in somministrazioni complessive sono state già ampiamente sopra avanzate un’ulteriore spinta la campagna vaccinale ci sarà da giovedì prossimo quando sarà per la faccio a 5 11 anni mentre mercoledì scatterà l’estensione dell’obbligo al personale scolastico militari forze di polizia e di Soccorso pubblico andiamo nel Regno Unito ...

