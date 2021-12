In Onda, la battuta di Concita Di Gregorio sull’albero di Natale di Guido Crosetto fa calare il gelo in studio (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel corso della puntata di In Onda, il programma di La7 condotto da Concita Di Gregorio e David Parenzo, dello scorso 11 dicembre sembra che si siano vissuti degli attimi di gelo in studio. In realtà pare che a determinare questa atmosfera sia stata la conduttrice, dopo aver salutato Guido Crosetto un noto imprenditore ed anche il fOndatore di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo, sarebbe stato ospite del programma, seppur in collegamento video. Alle sue spalle, un grande albero di Natale che ha colto l’attenzione della conduttrice che si è lasciata andare ad una battuta che in qualche modo ha lasciato i presenti in studio ma soprattutto lo stesso Crosetto, particolarmente stupiti. Ma ... Leggi su baritalianews (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel corso della puntata di In, il programma di La7 condotto daDie David Parenzo, dello scorso 11 dicembre sembra che si siano vissuti degli attimi diin. In realtà pare che a determinare questa atmosfera sia stata la conduttrice, dopo aver salutatoun noto imprenditore ed anche il ftore di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo, sarebbe stato ospite del programma, seppur in collegamento video. Alle sue spalle, un grande albero diche ha colto l’attenzione della conduttrice che si è lasciata andare ad unache in qualche modo ha lasciato i presenti inma soprattutto lo stesso, particolarmente stupiti. Ma ...

