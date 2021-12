(Di domenica 12 dicembre 2021) Un boato ha squarciato il silenzio del sabato diverso le 20.30. Nel paesedi oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata. “Una bomba, una bomba gridavano”. Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto lo scoppio della, o la fuga di gas, che ha innescato l’esplosione: in via Trilussa dove unata ma altre sono state coinvolte e sarebbero state fortemente danneggiate o addiritturate. E’ subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare. Il bilancio, ancora senza certezze, parla di otto persone disperse tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei ...

Agenzia_Ansa : Esplode bombola e crolla una palazzina, si cercano persone. Nell'Agrigentino, i vigili del fuoco stanno spegnendo l… - fanpage : Disastro nell'agrigentino, esplode una bombola provocando il crollo di una palazzina di quattro piani. Si cercano d… - MediasetTgcom24 : Esplode bombola e crolla palazzina nell'Agrigentino, si cercano persone sotto le macerie #Ravanusa… - HuffPostItalia : Esplode bombola e crolla palazzina a Ravanusa, nell'agrigentino: 12 dispersi - bepper875 : RT @Adnkronos: Crolla una palazzina a #Ravanusa in provincia di #Agrigento: 8 dispersi. #ultimora -

A provocare l'esplosione e l'incendio sarebbe stato lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino, e non unadi gas come detto in un primo momento. Gli immobili crollati o danneggiati ...A causare il crollo - avvenuto intorno alle 20.30 - sarebbe stata l'esplosione di unao una fuga di gas conseguente allo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino . Coinvolti altri edifici ...Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) e lo stabile di 4 piani è parzialmente crollato: sotto le macerie ci sarebbero 8 persone, tra cui tre bambin ...Un dramma ha colpito la provincia di Agrigento. Una bombola è esplosa in una palazzina. Si cercano persone sotto le macerie ...