Di Calenda rimane poco, ma il Pd non se la passa meglio. Manca pure il segretario (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel Pd romano ribolle un certo caos. L'annunciata candidatura di Carlo Calenda nel collegio uninominale di Roma-1 dove si voterà il 16 gennaio per scegliere chi prenderà il posto a Montecitorio di Roberto Gualtieri, ha costretto Giuseppe Conte a una imbarazzante ritirata e ha fatto fare ai dem la figura dei fessi. Adesso al Nazareno sono tornati al piano iniziale. Si candida una donna. Le favorite sono sempre le stesse: Anna Maria Furlan e Cecilia D'Elia, responsabile alle politiche per la parità della segreteria di Letta. L'ex segretaria generale della Cisl avrebbe anche un pregio indiretto. Tirare una piccola bordata al fastidioso Calenda che per quel seggio sognava la convergenza su un altro sindacalista Cisl, l'ex segretario della Fim Marco Bentivogli. Dopo la mossa anti Conte, comunque, il leader di Azione andrà avanti. Azione ha ...

