C'è l'emergenza reparti: far rientrare i medici no vax col tampone? Per Vaia è "impensabile" (Di sabato 11 dicembre 2021) “Ma scherziamo. Io sono per estendere l’obbligo a molte altre categorie di lavoratori. Figuriamoci se posso pensare a sanitari non vaccinati. È impensabile, sarebbero una bomba in corsia e dobbiamo proteggere i nostri ospedali”. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, l’istituto nazionale per le malattie infettive, non è affatto d’accordo con chi propone di far rientrare i medici No Vax sospesi con obbligo di tampone a fronte degli ospedali che stanno tornando sotto pressione. Lo afferma in una intervista a La Repubblica dove traccia anche un identikit dei nuovi ricoverati della quarta ondata. “Abbiamo due profili di pazienti: innanzitutto i non vaccinati, per lo più 50enni e senza patologie, quelli appunto della fascia d’età che più delle altre continua a dire no al vaccino e che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 dicembre 2021) “Ma scherziamo. Io sono per estendere l’obbligo a molte altre categorie di lavoratori. Figuriamoci se posso pensare a sanitari non vaccinati. È, sarebbero una bomba in corsia e dobbiamo proteggere i nostri ospedali”. Francesco, direttore dello Spallanzani di Roma, l’istituto nazionale per le malattie infettive, non è affatto d’accordo con chi propone di farNo Vax sospesi con obbligo dia fronte degli ospedali che stanno tornando sotto pressione. Lo afferma in una intervista a La Repubblica dove traccia anche un identikit dei nuovi ricoverati della quarta ondata. “Abbiamo due profili di pazienti: innanzitutto i non vaccinati, per lo più 50enni e senza patologie, quelli appunto della fascia d’età che più delle altre continua a dire no al vaccino e che ...

