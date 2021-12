Al Unser Sr | addio a Big Al

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il mondo delle corse IndyCar è in lutto per la scomparsa di AlSr. A dare la triste notizia è l’Indianapolis Motor Speddway, il cui autodromo ha contribuito a far brillare la stella di “Big Al”. Il membro della celebre famigliaaveva 82 anni, e negli ultimi 17 stava combattendo contro un male incurabile. Insieme al fratello Bobby (anche lui scomparso) ed al figlio Aljr, Al Sr ha scritto pagine indimenticabili della storia del motorsport made in USA. Nella sua carriera conta due titoli CART e quattro vittorie alla 500 miglia, entrando nella ristretta cerchia di super campioni assieme ad AJ Foyt, Rick Mears ed Helio Castroneves. La IndyCar da l’a BobbyChi era AlSr? Nato nel 1939 ad Abuquerque, New Mexico, Alfred...