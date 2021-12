Messico: almeno 53 i migranti morti in incidente stradale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono almeno 53 i migranti morti nello schianto contro un muro del camion nel quale erano nascosti mentre stavano attraversando il Chiapas, nel sud del Messico al confine con il Guatemala. Altre 58 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono53 inello schianto contro un muro del camion nel quale erano nascosti mentre stavano attraversando il Chiapas, nel sud delal confine con il Guatemala. Altre 58 ...

