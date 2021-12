Inter, sorteggio Champions League. Moratti: “Juventus sarebbe stata la più facile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si avvicina, per l’Inter, il sorteggio di Champions League, in cui gli uomini di Simone Inzaghi scopriranno la propria avversaria negli ottavi della competizione. In occasione della presentazione del proprio libro su Peppino Prisco, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha commentato: “Non so che avversaria scegliere. Magari Lille o Ajax. Peccato che con la Juventus non possiamo giocare, perché sarebbe stata la più semplice, forse“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si avvicina, per l’, ildi, in cui gli uomini di Simone Inzaghi scopriranno la propria avversaria negli ottavi della competizione. In occasione della presentazione del proprio libro su Peppino Prisco, l’ex presidente nerazzurro Massimoha commentato: “Non so che avversaria scegliere. Magari Lille o Ajax. Peccato che con lanon possiamo giocare, perchéla più semplice, forse“. SportFace.

