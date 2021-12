GF Vip | il padre di Sophie Codegoni mette a posto Soleil Sorge

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso della loro ennesima lite avvenuta da quando sono entrate nella Casa del Grande Fratello Vip 6,ha criticato pesantementeper via dell’eccessivo, a suo dire, ricordo alla chirurgia estetica. “Sei tutta di plastica” ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, alludendo soprattutto al seno e alle labbra dell’ex tronista. A difendere quest’ultima ci ha pensato suo, Stefano, che su Twitter ha ironizzato: “Meglio farsi le tette che i mariti delle altre!”. Ovviamente l’allusione era rivolta al flirt sempre più passionale trae Alex Belli, che è appunto un uomo sposato. Come reagiràquando (e se) Alfonso Signorini le farà sapere della battuta fatta daldi ...

GossipStyle_it : GF Vip, il padre di Sophie Codegoni contro Soleil: “Meglio le tette che i mariti delle altre” - zazoomblog : GF Vip il padre di Sophie attacca Soleil: “Meglio farsi le tette che i mariti delle altre” - #padre #Sophie… - roberto73425615 : con il messaggio di prima mi è venuta in mente questa storia dove il tradimento era nella stessa camera della prima… - gioacchinobpb12 : - infoitinterno : Grande Fratello Vip, lite tra Soleil e Sophie, parla il padre della Codegoni: 'Meglio le tett* che i mariti degli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip padre

Soleil Sorgè al GFnon perdona con la sua lingua tagliente, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si scaglia contro ... Intanto fuori ildi Sophie, Stefano, punta il dito contro Soleil e su ...Dopo la nuove lite scoppiata nella Casa tra Soleil e Sophie, ecco intervenire ildell'ex tronista in un duro attacco contro l'influencer Nella Casa del Grande Fratello6 i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Poco fa, per esempio, Sophie Codegoni e Soleil Sorge ...GF Vip Soleil e Sophie non se le mandano a dire: la showgirl italo-americana ha usato parole pesanti nei confronti della ...Soleil Sorgè al GF Vip non perdona con la sua lingua tagliente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si scaglia contro Sophie ...