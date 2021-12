Come eliminare i messaggi in WhatsApp automaticamente (Di venerdì 10 dicembre 2021) È arrivata da tempo la funzione per eliminare i messaggi in WhatsApp automaticamente, ma era limitata ed ora è possibile personalizzare le impostazioni e cancellazione. Se ti stai chiedendo Come fare su Android e iOS è quello che sarà spiegato in questa guida in modo semplice e rapido. Attivare la funzione di eliminazione automatica è alla portata di tutti, occorre però fare alcune precisazioni che dovresti conoscere se attivi questa caratteristica dell’app di messaggistica istantanea. Come creare adesivi su WhatsApp Web unici e personalizzati Cosa sono i messaggi effimeri I messaggi effimeri di WhatsApp sono stati lanciati a fine 2020 a partire dalla versione beta dell’app. finora è stata piuttosto ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 10 dicembre 2021) È arrivata da tempo la funzione perin, ma era limitata ed ora è possibile personalizzare le impostazioni e cancellazione. Se ti stai chiedendofare su Android e iOS è quello che sarà spiegato in questa guida in modo semplice e rapido. Attivare la funzione di eliminazione automatica è alla portata di tutti, occorre però fare alcune precisazioni che dovresti conoscere se attivi questa caratteristica dell’app distica istantanea.creare adesivi suWeb unici e personalizzati Cosa sono ieffimeri Ieffimeri disono stati lanciati a fine 2020 a partire dalla versione beta dell’app. finora è stata piuttosto ...

