L’arte di insegnare a vestire a chi non possiede uno stile

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Mia madre si lamentava di come mi vestivo: «Marco, ma perché non prendi esempio da tuo padre, un uomo elegante, che tiene al suo aspetto?» questo mi diceva in continuazione ma io non è che proprio capissi del tutto cosa intendesse, considerando che era l’unica persona che si preoccupava del mio modo di, preoccupazione che io consideravo superflua e dunque mi sembrava strano che qualcuno, foss’anche mia madre, notasse i miei pantaloni, osservasse le scarpe, criticasse lo stato delle mie giacche. Per me, vestirsi, all’epoca, era come mangiare – una pietanza valeva l’altra – il problema di selezionare con attenzione come nutrirsi o vestirsi non mi sfiorava, dovevo solo sfamarmi e coprirmi, io avevo ridotto all’osso le necessità. Insomma, col senno di poi, mi trovavo all’interno di un banale screzio generazionale che credo non facesse particolarmente male né a lei ...