(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il rhythm gameora in tutto il mondo per il download per dispositivi iOS e. Il gioco free-to-play, completamente doppiato in giapponese con sottotitoli in inglese, presenta una vasta gamma di personaggi originali, musiche e storie per la gioia di tutti i fan dell’idol virtuale famosa in tutto il mondo. La community è sempre stata coinvolta lungo tutto il percorso che ha portato al lancio di oggi. Durante le due settimane di beta testing che si sono svolte a ottobre, più di 60.000 giocatori hanno provato il gioco sia su iOS sia su. A novembre, i fan hanno lavorato insieme per sbloccare le ricompense pre-ordinandolo o pre-registrandosi e seguendo i canali ...

Hugh36591936 : RT @Ruru_Berryz: PRISMA WING annonce la figurine 1/4 de?Hatsune Miku?issue d'une illustration de neco (@neco_person). #PRISMAWING #neco #p… - TWGEEKIT : Il fascino di HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE, Disponibile ora per iOS e Android - Nextplayer_it : Fatti conquistare dal ritmo di HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! Disponibile ora per iOS e Android - biri_111 : un collega di uni mi ha appena detto che hanno pubblicato in inglese hatsune miku colorful stage, BEH CHE DIRE è te… - ppGSBicTQIVRc2Y : RT @Ruru_Berryz: PRISMA WING annonce la figurine 1/4 de?Hatsune Miku?issue d'une illustration de neco (@neco_person). #PRISMAWING #neco #p…

Il rhythm gameColorful Stage è disponibile ora in tutto il mondo per il download per dispositivi iOS e Android . Il gioco free - to - play, completamente doppiato in giapponese con sottotitoli in ...... già nota per diversi titoli mobile tratti da franchise famosi, come quello di" è che a dispetto dei precedenti esperimenti action in salsa shooter della serie (come ad esempio il tanto ...COLORFUL STAGE! is now available for global audiences to download on iOS and Android devices. The free-to-play game, fully voiced in Japanese with English subtitles, features a wide array of original ...Hatsune Miku è sempre stata un personaggio molto amato dagli appassionati di giochi musicali a da coloro che amano l’estetica anime in generale. I titoli a lei dedicati sono in ...