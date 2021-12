Diretta CSKA Sofia - Roma ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sofia (BULGARIA) - La Roma approda a Sofia con la speranza di sorpassare il Bodo Glimt chiudendo il girone al primo posto centrando da subito l'accesso agli ottavi di Conference League senza passare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021)(BULGARIA) - Laapproda acon la speranza di sorpassare il Bodo Glimt chiudendo il girone al primo posto centrando da subito l'accesso agli ottavi di Conference League senza passare ...

Advertising

sportli26181512 : Diretta CSKA Sofia-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni: L'undici di Mourinho prova… - CalcioIN : ROJADIRECTA Napoli-Leicester Atalanta-Villarreal CSKA Sofia-Roma Lazio-Galatasaray: Orario Diretta Streaming TV Ogg… - romaforever_it : CSKA Sofia-Roma: dove vederla in diretta TV, orario, canale e diretta streaming - infoitsport : Cska Sofia-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA ROMA/ Diretta tv: difesa a 4 per la Lupa? -