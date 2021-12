COSA GUARDANO I RICCHI IN TV? FICTION E SHOW DI RAI1. CANALE 5 ASSEDIATA DA RAI3 E LA7 (Di giovedì 9 dicembre 2021) COSA GUARDANO i RICCHI in tv? La preferenza maggiore è rivolta alle FICTION e SHOW di RAI1 che staccano l’offerta serale di CANALE 5, a sua volta ASSEDIATA da RAI3 e La7 specialmente nel pubblico con il reddito più alto dove c’è una lotta a tre per il secondo posto. L’ammiraglia Rai guarda dall’alto con il mix vincente in prime time tra serialità e intrattenimento. Tra i titoli più apprezzati nel mese di ottobre nella classe sociale ed economica più alta spicca Ballando con le Stelle, tra le FICTION I Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni. La fascia prime time vede la leadership di RAI1 tra i RICCHI con il 19,01%. CANALE 5 ottiene l’8,47%, tallonata da La7 (8,26%) ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 9 dicembre 2021)in tv? La preferenza maggiore è rivolta allediche staccano l’offerta serale di5, a sua voltadae La7 specialmente nel pubblico con il reddito più alto dove c’è una lotta a tre per il secondo posto. L’ammiraglia Rai guarda dall’alto con il mix vincente in prime time tra serialità e intrattenimento. Tra i titoli più apprezzati nel mese di ottobre nella classe sociale ed economica più alta spicca Ballando con le Stelle, tra leI Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni. La fascia prime time vede la leadership ditra icon il 19,01%.5 ottiene l’8,47%, tallonata da La7 (8,26%) ...

