Antitrust multa Amazon: un miliardo di euro per abuso di posizione dominante (Di giovedì 9 dicembre 2021) Amazon è stata condannata dall'AGCM al pagamento di 1 miliardo e 128 milioni di euro per abuso di posizione dominante. L'azienda americana, guidata da Jeff Bezos , è stata accusata di aver favorito il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)è stata condannata dall'AGCM al pagamento di 1e 128 milioni diperdi. L'azienda americana, guidata da Jeff Bezos , è stata accusata di aver favorito il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Antitrust, multa da oltre un miliardo ad Amazon per abuso di posizione dominante. Il gigante ha danneggiato concorr… - ciropellegrino : Multa di oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro ad #Amazon da Antitrust italiana per abuso di posizione dominante. #Buongiorno - matteosalvinimi : Multa da oltre un miliardo di euro ad Amazon dall’Antitrust per “Abuso di posizione dominante”. Come Lega abbiamo d… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: Antitrust, multa da oltre un miliardo ad Amazon per abuso di posizione dominante. Il gigante ha danneggiato concorrenti n… - LegaPremier : RT @matteosalvinimi: Multa da oltre un miliardo di euro ad Amazon dall’Antitrust per “Abuso di posizione dominante”. Come Lega abbiamo depo… -