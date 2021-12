Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Viabilità DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E BUONA FESTIVITA’ A TUTTI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA Regione Lazio VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI CONSOLARI E AUTOSTRADE DELLA Regione COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI BREVI CODE NELLE DUE DIREZIONE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E LA ROTANDO CON VIA PALOMBARESE RISOLTO L’INCIDENTE E RIPRISTINATO IL PIANO VIABILE SULLA PROVINCIALE CIMINA AL KM 4 SIAMO NEL COMUNE DI VITERBO UNO SGUARDO AL TRASPORTO SU FERRO TORNATA REGOLARE LA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma – FIRENZE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER I TRENI COINVOLTI IN DIREZIONE DI FIRENZE CAMBIAMO ARGOMENTO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI FINO ALLE ORE 22 VIGE IL DIVIETO DI TRASITO AI MEZZI DI MASSA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)DEL 7 DICEMBREORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E BUONA FESTIVITA’ A TUTTI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLAVIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI CONSOLARI E AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI BREVI CODE NELLE DUE DIREZIONE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E LA ROTANDO CON VIA PALOMBARESE RISOLTO L’INCIDENTE E RIPRISTINATO IL PIANO VIABILE SULLA PROVINCIALE CIMINA AL KM 4 SIAMO NEL COMUNE DI VITERBO UNO SGUARDO AL TRASPORTO SU FERRO TORNATA REGOLARE LA LINEA ALTA VELOCITA’– FIRENZE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER I TRENI COINVOLTI IN DIREZIONE DI FIRENZE CAMBIAMO ARGOMENTO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI FINO ALLE ORE 22 VIGE IL DIVIETO DI TRASITO AI MEZZI DI MASSA ...

