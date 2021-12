Seregno | Erba tra minacce e violenza | ”Dobbiamo ucciderli | altrimenti…”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Spedizioni punitive, atti di estrema, tra dubbi personaggi e chat intimidatorie: questo è il clima che si respira in seno alCalcio, club di Lega Pro che milita nel girone A di Serie C

... come il presidente Francesco Ghirelli, per ciò che è avvenuto a, e ancora più sconcertato ... Sono assolutamente dalla parte dei calciatori e del presidente'. 'Non possiamo accettare che l'...Commenta per primo La Serie C ha vissuto negli ultimi giorni ll terremoto. Il portiere della squadra lombarda, militante nel girone A, ha infatti denunciato ai ... con il presidente Davide...Spedizioni punitive, atti di estrema violenza, tra dubbi personaggi e chat intimidatorie: questo è il clima che si respira in seno al Seregno Calcio, club di Lega Pro che milita nel girone A di Serie ...Il messaggio vocale inviato dal presidente Davide Erba ai giocatori prima della partita contro il Padova. La Lega Pro: «alleanza disastrosa» con l’ex dg Ninni Corda. Il presidente del Trento: un nostr ...