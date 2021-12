Secondo Xiaomi il team MIUI non preferisce l’iPhone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jin Fan ci ha tenuto a precisare che Xiaomi non obbliga i propri dipendenti a usare i suoi smartphone, che sono comunque quelli più utilizzati L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jin Fan ci ha tenuto a precisare chenon obbliga i propri dipendenti a usare i suoi smartphone, che sono comunque quelli più utilizzati L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

stellifernox : Amiki, secondo voi è più utile macchina fotografica istantanea Instax o Polaroid oppure una stampante fotografica p… - scheletrini : @mitsubakou in realtà...... non ho risolto, però se metto un tema NELLO SPECIFICO (hai presente il negozio di temi… - TecBab : Si dice che Xiaomi 12 verrà lanciato il 28 dicembre in Cina, secondo l’ultima fuga di notizie - TecBab : Si dice che Xiaomi 12 verrà lanciato il 28 dicembre in Cina, secondo l’ultimo leak - miui_ita : Xiaomi Mi 11 Ultra è il miglior “superphone” 2021 secondo Mrwhosetheboss -