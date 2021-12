Advertising

FirenzePost : Firenze: 65enne muore schiacciato dalla sua auto contro il cancello -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze 65enne

Firenze Post

Lastra a Signa (), 8 dicembre 2021 - Una tragedia è avvenuta in mattinata in località Piandaccoli , nel ... ma purtroppo per ilnon c'è stato niente da fare.Dopo il trasporto all'Ospedale di Arezzo, la paziente è stata trasferita con Elisoccorso Pegaso 1 all'Ospedale di Careggi ain codice giallo. Per i rilievi la Polizia MunicipaleLastra a Signa (Firenze), 8 dicembre 2021 - Una tragedia è avvenuta in mattinata in località Piandaccoli, nel comune di Lastra a Signa. Un uomo di 65 anni è rimasto schiacciato dalla sua auto, che, se ...Sul posto, insieme a carabinieri e polizia municipale, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per il 65enne non c'è stato niente da fare muore, auto, cancello ...