Disordini in Val di Susa | no TAV feriscono un carabiniere

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tensioni nella notte a San Didero in Val di, in provincia di Torino, dove un gruppo di No Tav appartenenti all’ala più oltranzista del movimento ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le...

Tensioni nella notte a San Didero indi Susa, in provincia di Torino, dove un gruppo di No Tav appartenenti all'ala più oltranzista del movimento ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine presenti nel ...Ma chi si aspettavae proteste è rimasto deluso, per lo meno in Toscana. Le reazioni alle ... Evidentemente la prospettive di vivere un Natale quasi 'normale'bene qualche controllo in più.Tensioni nella notte a San Didero in Val di Susa, in provincia di Torino, dove un gruppo di No Tav appartenenti all’ala più oltranzista del movimento ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le ...