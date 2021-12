Ciclocross | coppa del mondo sulla neve | Van Aert e Pidcock in Val di Sole

Advertising

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Coppa del mondo sulla neve: la #Val di Sole si sta scaldando. #Ciclocross - Gazzetta_it : Coppa del mondo sulla neve: la #Val di Sole si sta scaldando. #Ciclocross - IlPedaleRosa : 'Coppa del Mondo Ciclocross', tanta neve a Vermiglio e grande attesa: - Elbareport : Ciclocross: Nicoletta brandi vince in Umbria - M.B. Daniele Feola premiato in Coppa Toscana - MTB_VCO : Coppa del Mondo Ciclocross: le prime immagini del tracciato di Val di Sole -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross coppa

Fine settimana sulla neve e non sul fango per ladel monco Uci di. La Val di Sole ospiterà nel weekend la prova iridata nel centro di sci nordico di Vermiglio a quota 1.261 metri di altitudine. L'intenzione della disciplina, chiusa ...Ladel Mondo dista per tornare in Italia, dopo cinque anni di assenza. Ai 1.261 metri di Vermiglio, in Val di Sole, sabato 11 (con le prove) e domenica 12 (con le gare Elite uomini e ...Domenica la coppa del mondo di ciclocross abbandona il fango per la neve, in Val di Sole a 1.261 metri la pista dove si sfideranno Van Aert e Pidcock: obiettivo Olimpiadi Invernali ...Il tracciato è quasi pronto a Vermiglio: domenica le gare tornano in Italia dopo cinque anni con la grande sfida tra Van Aert e Pidcock ...