Conte, Renzi è nel centrodestra, difficile fare campo largo (Di martedì 7 dicembre 2021) "Renzi ha fatto un percorso dal mio punto di vista involutivo, spostandosi nel centrodestra. Calenda sta cercando una posizione. È difficile pensare a un campo largo, perché più si estende più assorbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) "ha fatto un percorso dal mio punto di vista involutivo, spostandosi nel. Calenda sta cercando una posizione. Èpensare a un, perché più si estende più assorbe ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Uscite di Renzi e Calenda sguaiate e saccenti. Campo largo del centrosinistra? Così diventa un campo di bat… - dellorco85 : 'Calenda-Italia Viva: in campo a Roma contro Pd se candida Conte' 5 dic. (askanews). L'unico obiettivo di Renzi e… - fattoquotidiano : Il Pd offre la candidatura alle suppletive per la Camera a Conte. Calenda e Renzi all’attacco: “Patto di potere, su… - imfrafallens : Lo stesso dicasi di Renzi. Non vale un pelo dell’altra palla di Conte - Simo07827689 : RT @nicola_humar: #Calenda e #Renzi sono ossessionati da #Conte perché è stato uno dei pochi politici italiani che ha provato, insieme al P… -