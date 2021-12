Atalanta, Gosens vola in Germania per le cure: ecco quando tornerà (Di martedì 7 dicembre 2021) Robin Gosens è tornato in Germania per proseguire le cure: l’esterno dell’Atalanta tornerà nel 2022. Gli aggiornamenti Robin Gosens è tornato in Germania per proseguire le cure dopo l’infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. L’esterno dell’Atalanta rientrerà in Italia al termine delle festività natalizie per rimettersi a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Robinè tornato inper proseguire le: l’esterno dell’nel 2022. Gli aggiornamenti Robinè tornato inper proseguire ledopo l’infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. L’esterno dell’rientrerà in Italia al termine delle festività natalizie per rimettersi a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Atalanta, #Gosens vola in Germania per le cure: ecco quando tornerà - finn92m : @nick_fcb13 Inter - Barella Milan - Leao Juve - Locatelli Napoli - Zielinski Roma - Pellegrini Lazio - Milinkovic-S… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gosens in Germania: tornerà nel 2022 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gosens in Germania: tornerà nel 2022 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gosens in Germania: tornerà nel 2022 -