Pagelle Empoli Udinese: Deulofeu e Bajrami illuminano, Beto stecca VOTI (Di lunedì 6 dicembre 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Empoli Udinese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Empoli e Udinese, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Bajrami FLOP: De Maio VOTI Empoli (4-3–1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 7, Tonelli 6,5, Viti 6,5 (66? Romagnoli 6), Parisi 6,5; Haas 6 (81? Luperto SV), Ricci 6,5 (72? Stulac 6), Zurkowski 6 (81? Bandinelli SV); Bajrami 7,5 (81? Henderson SV); Cutrone 6,5, Pinamonti 7. A disposizione: Ujkani, Marchizza, Mancuso, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Ismajili. All. Andreazzoli Udinese (4-4-2): Silvestri 6,5, Perez 5 (79? Nestorosvski 5), De Maio 5, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: De Maio(4-3–1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 7, Tonelli 6,5, Viti 6,5 (66? Romagnoli 6), Parisi 6,5; Haas 6 (81? Luperto SV), Ricci 6,5 (72? Stulac 6), Zurkowski 6 (81? Bandinelli SV);7,5 (81? Henderson SV); Cutrone 6,5, Pinamonti 7. A disposizione: Ujkani, Marchizza, Mancuso, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Ismajili. All. Andreazzoli(4-4-2): Silvestri 6,5, Perez 5 (79? Nestorosvski 5), De Maio 5, ...

