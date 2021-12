No Green pass in piazza a Torino senza mascherine, multati grazie a dei filmati | VIDEO (Di domenica 5 dicembre 2021) Continuano le proteste del sabato pomeriggio dei no-vax e no Green pass nelle città italiane. Ma questa volta non è andata bene agli oltre tre mila manifestanti di Torino che, ripresi senza mascherine (nonostante l’obbligo in centro città in questo periodo), verranno multati grazie al riconoscimento VIDEO. No Green pass in piazza a Torino senza mascherine, multati grazie a dei filmati VIDEO #Torino Non si vede l’inizio e la fine del corteo. ZERO DISORDINI Tutto tranquillo alle 18.20#NoGreenpass pic.twitter.com/wYNEisx4cp — Francesco ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Continuano le proteste del sabato pomeriggio dei no-vax e nonelle città italiane. Ma questa volta non è andata bene agli oltre tre mila manifestanti diche, ripresi(nonostante l’obbligo in centro città in questo periodo), verrannoal riconoscimento. Noina deiNon si vede l’inizio e la fine del corteo. ZERO DISORDINI Tutto tranquillo alle 18.20#Nopic.twitter.com/wYNEisx4cp — Francesco ...

