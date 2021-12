GF Vip 6: Delia Duran rompe il silenzio con un post “Ho bisogno di scappare” (Di sabato 4 dicembre 2021) La moglie di Alex Belli non aveva ancora commentato le ultime dichiarazioni del marito all'interno della Casa, dove ha confessato di essere innamorato anche di Soleil Sorge. Ora la modella su Instagram annuncia di lasciare Milano per prendersi del tempo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 4 dicembre 2021) La moglie di Alex Belli non aveva ancora commentato le ultime dichiarazioni del marito all'interno della Casa, dove ha confessato di essere innamorato anche di Soleil Sorge. Ora la modella su Instagram annuncia di lasciare Milano per prendersi del tempo. L'articolo proviene da DireDonna.

