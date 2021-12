Le ultime su Insigne e Fabian Ruiz in vista dell'Atalanta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sabato sera, al Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Atalanta. L'importanza della sfida è evidente, la Dea ha la grande occasione di rubare altri tre punti e continuare a credere nello scudetto, il Napoli per allungare a +8 da Gasperini e restare sopra Milan e Inter. Luciano Spalletti non avrà a disposizione molti giocatori di fondamentale importanza, su tutti Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Koulibaly Anguissa Insigne Osimhen Inoltre in dubbio ci sono Fabian Ruiz ed Insigne. Entrambi verranno valutati durante la rifinitura odierna. Per lo spagnolo le possibilità di vederlo contro l'Atalanta sono buone, soffre di una tendinopatia molto fastidiosa. Il capitano invece soffre ancora del problema al polpaccio. Nella migliore delle ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sabato sera, al Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-. L'importanzaa sfida è evidente, la Dea ha la grande occasione di rubare altri tre punti e continuare a credere nello scudetto, il Napoli per allungare a +8 da Gasperini e restare sopra Milan e Inter. Luciano Spalletti non avrà a disposizione molti giocatori di fondamentale importanza, su tutti Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Koulibaly AnguissaOsimhen Inoltre in dubbio ci sonoed. Entrambi verranno valutati durante la rifinitura odierna. Per lo spagnolo le possibilità di vederlo contro l'sono buone, soffre di una tendinopatia molto fastidiosa. Il capitano invece soffre ancora del problema al polpaccio. Nella miglioree ...

Advertising

zazoomblog : Le ultime su Insigne e Fabian Ruiz in vista dellAtalanta - #ultime #Insigne #Fabian #vista - Telespazio1 : Per il Napoli una sola vittoria nelle ultime quattro gare - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli, il punto sugli infortunati: Fabian e Insigne saranno rivalutati per l'Atalanta, stop per… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, squadra in due gruppi, terapie e personalizzato in campo per Anguissa, ultime su Koulibaly, Insig… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, squadra in due gruppi, terapie e personalizzato in campo per Anguissa, ultime su Koulibaly, Insig… -