La Juve su Vlahovic, ma Commisso tuona: 'Deve trattare con me e non con gli agenti' (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Juventus sogna a occhi aperti Vlahovic. La concorrenza delle inglesi, Tottenham e soprattutto Arsenal, fa paura. Ma i bianconeri avrebbero la preferenza dell'attaccante serbo. Semmai la Signora ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lantus sogna a occhi aperti. La concorrenza delle inglesi, Tottenham e soprattutto Arsenal, fa paura. Ma i bianconeri avrebbero la preferenza dell'attaccante serbo. Semmai la Signora ...

Advertising

forumJuventus : Commisso avverte la Juve: “Se vogliono Vlahovic devono parlare con noi, non con i suoi agenti” ??… - Gazzetta_it : Opportunità e cessioni: ecco come la Juve può arrivare a Vlahovic e Tchouameni - forumJuventus : CorSera: 'Addio Vlahovic, manca la data. Pronte Premier, Juve e Milan. Il club valuta se cederlo a gennaio. A Firen… - EMIGOAL : RT @tutticonvocati: ???#Commisso: '#Vlahovic alla #Juve? Non so. Il padrone di Vlahovic ora è la #Fiorentina e devono trattare con noi, non… - alessandro06150 : Se non prendiamo Vlahovic dobbiamo prendere Norberto Beto. Non è una battuta Se guardate un po' di calcio già sapete #Juve -