In vendita i biglietti per Napoli-Empoli | prezzi e informazioni per l' acquisto

Sono disponibili, dalle ore 17.00 di venerdì 3 dicembre, i biglietti per Napoli-Empoli, in programma per il 12 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 45,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 35,00 Curve anello superiore € 20,00 Curve anello inferiore € 10,00 Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell'acquisto, potranno recarsi presso i punti

