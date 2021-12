Covid: sindaco Codogno, 'noi da focolaio d'Italia a zero terapie intensive, vaccinati al 92%' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Da focolaio d'Italia a zero terapie intensive. Dopo essere stata la prima zona rossa del Paese, Codogno diventa un modello da seguire nella lotta al Coronavirus e il sindaco Francesco Passerini, che oggi ha fatto la terza dose, rivolge un appello a vaccinarsi a chi ancora è indeciso: “Parlano i numeri - dice all'Adnkronos - se prima poteva essere un'opinione ora sono i dati a parlare: il vaccino funziona, è l'arma principale che abbiamo, non ci sono scorciatoie. E' il modo più veloce per raggiungere l'immunità di gregge. Estendo a tutti l'invito a vaccinarsi, lo faccio con il cuore”. Per Passerini occorre fidarsi "della scienza e di chi ha studiato una vita per migliorare la ricerca scientifica, che oggi consente condizioni di vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Dad'. Dopo essere stata la prima zona rossa del Paese,diventa un modello da seguire nella lotta al Coronavirus e ilFrancesco Passerini, che oggi ha fatto la terza dose, rivolge un appello a vaccinarsi a chi ancora è indeciso: “Parlano i numeri - dice all'Adnkronos - se prima poteva essere un'opinione ora sono i dati a parlare: il vaccino funziona, è l'arma principale che abbiamo, non ci sono scorciatoie. E' il modo più veloce per raggiungere l'immunità di gregge. Estendo a tutti l'invito a vaccinarsi, lo faccio con il cuore”. Per Passerini occorre fidarsi "della scienza e di chi ha studiato una vita per migliorare la ricerca scientifica, che oggi consente condizioni di vita ...

