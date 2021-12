Amici 21 | Dodicesima Puntata | Tre Allievi Eliminati!

(Di venerdì 3 dicembre 2021)21,: Guido, Tommaso e Virginia vengono eliminati, mentre altre due concorrenti vanno in sfida. Non mancano anche divertenti siparietti con i professori…21,: tre concorrentiÈ stata registrata da poche ore una nuovadi21. Sono stati davvero tanti gli alunni ad essere stati eliminati e ovviamente ci saranno nuove sfide anche per la prossima settimana. Lasi apre con la sfida già annunciata la settimana scorsa tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. La giudice deve essere Maria De Filippi che ha scelto di far ballare un cha cha cha alle due insegnanti. Dimostrano prima Raimondo Todaro e Francesca Tocca e successivamente si ...

E perché no? Magari anche vincere! Ma cosa succederà nella prossima puntata, che andrà in onda il 5 dicembre a partire dalle 14? Chi ha perso la sfida ed è stato eliminato?21 anticipazioni ...Nellapuntata di21 , il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi , che andrà in onda domenica 5 dicembre alle 14:10, ci saranno tantissime novità. In particolare, i cantanti ...Amici 21 anticipazioni 5 dicembre, spoiler dodicesima puntata: la classifica di Christian De Sica. Amici anticipazioni domenica 5 dicembre ...Tante le sfide di danza che si sono svolte nell’ultima puntata e dolorose le eliminazioni. Andiamo a scoprire insieme quali sono le anticipazioni per la nuova puntata di Amici. Che cosa dobbiamo aspet ...