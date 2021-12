Tfa | tutti i guai dei corsi di specializzazione per i prof | prove ‘discrezionali’ e costi esorbitanti

(Di giovedì 2 dicembre 2021) di Giuseppe Mammana In questi giorni, migliaia di studenti si trovano ad affrontare la terza e ultima prova del tirocinio formativo attivo (TFA), il corso diper formare insegnanti di sostegno che operano con i ragazzi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Ministero, per il triennio 2021-24, con l’approvazione di un decreto, ha autorizzato le università che abbiano presentato la “propria offerta formativa potenziale” ad attivare i perdiper la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado). L’iscrizione al corso, a numero chiuso, è subordinata al superamento di tre: una preselettiva, una scritta ed una orale. I candidati “idonei”, al termine delle, accederanno ad un corso universitario della durata di un anno per ...

