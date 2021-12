Il gol del pareggio del Sassuolo è un errore arbitrale, arriva la conferma (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’arbitro penalizza il Napoli contro il Sassuolo, il gol del pareggio dei neroverdi doveva essere bloccato sul nascere, c’è fallo su Rrahmani. Sicuramente il Napoli e Spalletti hanno fatto degli errori, perché una squadra da scudetto, che vince 2-0 fuori casa, non può abbassarsi in quel modo ed avere così paura di vincere la partita. Ma nemmeno si può girare la faccia dall’altro lato e non vedere l’errore macroscopico dell’arbitro Pezzutto e del Var Nasca. Moviola Sassuolo-Napoli Anche Corriere dello Sport analizza il gol del pareggio del Sassuolo, avvenuto con un evidente errore arbitrale. Crolla sul finale Pezzuto, quando la partita è salita di tono e lui non l’ha saputa governare, prendendo due decisioni sbagliate che hanno inciso sul risultato. E ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’arbitro penalizza il Napoli contro il, il gol deldei neroverdi doveva essere bloccato sul nascere, c’è fallo su Rrahmani. Sicuramente il Napoli e Spalletti hanno fatto degli errori, perché una squadra da scudetto, che vince 2-0 fuori casa, non può abbassarsi in quel modo ed avere così paura di vincere la partita. Ma nemmeno si può girare la faccia dall’altro lato e non vedere l’macroscopico dell’arbitro Pezzutto e del Var Nasca. Moviola-Napoli Anche Corriere dello Sport analizza il gol deldel, avvenuto con un evidente. Crolla sul finale Pezzuto, quando la partita è salita di tono e lui non l’ha saputa governare, prendendo due decisioni sbagliate che hanno inciso sul risultato. E ...

