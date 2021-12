GF Vip | “Sconvolta dal tradimento di Giucas” | l’ex concorrente è un fiume in piena

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dal suo profilo Instagram,del GF Vip attacca alcuni dei compagni ancora in casa: parole durissime anche contro. Aumenta il numero dei protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip usciti dal gioco. Metà di quelli entrati in casa a settembre è ormai definitivamente fuori dal reality come decretato dal televoto. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

...Hailé Selassié ha lasciato il Grande Fratelloe una volta tornata a casa si è sfogata contro alcuni dei suoi ex compagni d i avventura , a partire da Katia Ricciarelli : 'Ancoradalle ...Ora che è fuori, Clarissa si è sentita di esprimere un giudizio sui social su quanto accaduto con le nomination e su cosa l'ha realmente ferita Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ...Dal suo profilo Instagram, l'ex concorrente del GF Vip attacca alcuni dei compagni ancora in casa: parole durissime anche contro Giucas.Clarissa Hailé Selassié ha lasciato il Grande Fratello Vip e una volta tornata a casa si è sfogata contro alcuni dei suoi ex compagni d i avventura, a partire da Katia Ricciarelli: “Ancora sconvolta d ...