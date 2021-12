F1 su TV8 | programma GP Arabia Saudita 2021 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Mondiale di Formula Uno giunge alla propria resa dei conti. In linea teorica già domenica potremmo avere il nome del Campione del Mondo, anche se l’ipotesi è alquanto improbabile. Infatti lo scenario più plausibile è che Max Verstappen e Lewis Hamilton si giochino il titolo sino all’ultimo giro della stagione. Cionondimeno, l’inedito Gran Premio didefinirà i contorni della gara conclusiva. L’olandese potrà gestire un solido vantaggio, oppure Abu Dhabi sarà una sorta di sfida all’O.K. Corral? Sarà l’esito della prova di Jeddah, prevista nel fine settimana del 3-5 dicembre a darci una risposta. Dopo Losail, il Circus affronterà quindi un nuovo tracciato inedito. La pista sarà tutta da scoprire, poiché si annuncia lunghissima e velocissima nonostante sia cittadina. Le simulazioni affermano che la potenza della ...

Crocevia della stagione potrebbe essere il Gp dell'Arabia Saudita in programma domenica, penultimo ...Libere 2 18.00 Sabato 4 dicembre Libere 3 15.00 Qualifiche 18.00 Domenica 5 dicembre Gara 18.30... Il Mondiale di Formula Uno giunge alla propria resa dei conti. In linea teorica già domenica potremmo avere il nome del Campione del Mondo 2021, anche se l'ipotesi è alquanto improbabile. Infatti lo s ...Jeddah, 2 dicembre 2021 - Lotta serrata per il Mondiale di Formula 1. Crocevia della stagione potrebbe essere il Gp dell'Arabia Saudita in programma domenica, penultimo atto della stagione con orari s ...