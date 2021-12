"Draghi continui fino al 2023, fin quando non saremo usciti dall'emergenza". Ha detto Berlusconi (Di lunedì 29 novembre 2021) AGI - "Il governo deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza. Allora si potrà tornare alla naturale alternanza fra due schieramenti in competizione fra loro". È la linea espressa da Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera. “saremo i primi a collaborare lealmente all'attività dell'esecutivo. L'autorevolezza e l'esperienza di Draghi sono un patrimonio del quale l'Italia deve profittare" assicura il leader di FI. "Di fronte all'emergenza creata dalla pandemia, siamo stati i primi a proporre la nascita di un governo aperto a tutte le forze vive della nazione. Si trattava di fronteggiare una situazione ... Leggi su agi (Di lunedì 29 novembre 2021) AGI - "Il governo deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario,al, fin. Allora si potrà tornare alla naturale alternanza fra due schieramenti in competizione fra loro". È la linea espressa da Silvioin una intervista al Corriere della Sera. “i primi a collaborare lealmente all'attività dell'esecutivo. L'autorevolezza e l'esperienza disono un patrimonio del quale l'Italia deve profittare" assicura il leader di FI. "Di fronte all'creataa pandemia, siamo stati i primi a proporre la nascita di un governo aperto a tutte le forze vive della nazione. Si trattava di fronteggiare una situazione ...

