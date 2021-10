Mauro Icardi: addio PSG? Prove di riconciliazione con Wanda Nara (Di giovedì 21 ottobre 2021) Continua la telenovela extracalcistica che coinvolge . Nonostante le acque sembrino essersi calmate, questo mercoledì la verità è che il romanzo Mauro Icardi e Wanda Nara continua ad aggiungere capitoli. Dopo un nuovo post dell’attaccante del PSG in cui sembra esserci una possibile riconciliazione con la moglie, il giocatore ora ha preso una decisione drastica su Instagram. (Instagram)L’attaccante argentino, seguito sui social da 7,2 milioni di persone, ha smesso di seguire tutti gli account Instagram che seguiva, 631 utenti, compresi i compagni del PSG e la Nazionale argentina. Ora segue solo una persona: Wanda Nara. Per qualcuno, quanto sta accadendo tra i due ha il sapore della farsa. —>>> Leggi anche ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 ottobre 2021) Continua la telenovela extracalcistica che coinvolge . Nonostante le acque sembrino essersi calmate, questo mercoledì la verità è che il romanzocontinua ad aggiungere capitoli. Dopo un nuovo post dell’attaccante delin cui sembra esserci una possibilecon la moglie, il giocatore ora ha preso una decisione drastica su Instagram. (Instagram)L’attaccante argentino, seguito sui social da 7,2 milioni di persone, ha smesso di seguire tutti gli account Instagram che seguiva, 631 utenti, compresi i compagni dele la Nazionale argentina. Ora segue solo una persona:. Per qualcuno, quanto sta accadendo tra i due ha il sapore della farsa. —>>> Leggi anche ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - SamBunch14 : Mauro Icardi be like: - hilariesmorgan : WANDA NARA CHINA SUAREZ MAURO ICARDI a ver si asi me responden - selishardliquor : RT @NausicaMattiac2: Comunque la storia di Wanda Nara e Mauro Icardi merita una docu-seria, più interessante della quinta stagione della Ca… -