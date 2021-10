Fraintesa, a Milano arriva un murales in ricordo della travel blogger (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . L’inaugurazione è prevista il 22 ottobre alla presenza del sindaco Sala La morte di Fraintesa, Francesca Barbieri, la travel blogger con 90 mila follower scomparsa lo scorso aprile dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, non ha spento il suo ricordo e il suo sorriso. Il 22 ottobre a Milano sarà inaugurato un murales in suo ricordo. Il murales, è scritto sul profilo della blogger ancora attivo “sarà realizzato a Milano, tra Monumentale e Farini, a partire da lunedì. Venerdì 22 alle 10 l’inaugurazione”. A realizzare il murales è SteReal, affermata artista della street art milanese. Nel suo profilo Instagram si legge “Dipingo il coraggio delle donne. Donne ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . L’inaugurazione è prevista il 22 ottobre alla presenza del sindaco Sala La morte di, Francesca Barbieri, lacon 90 mila follower scomparsa lo scorso aprile dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, non ha spento il suoe il suo sorriso. Il 22 ottobre asarà inaugurato unin suo. Il, è scritto sul profiloancora attivo “sarà realizzato a, tra Monumentale e Farini, a partire da lunedì. Venerdì 22 alle 10 l’inaugurazione”. A realizzare ilè SteReal, affermata artistastreet art milanese. Nel suo profilo Instagram si legge “Dipingo il coraggio delle donne. Donne ...

