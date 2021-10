Cinque ultrà Juve condannati per associazione a delinquere. Chiappero: 'Una svolta' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Tribunale di Torino ha condannato 5 ultrà della Juventus, accusati, a vario titolo, di estorsioni al club, violenze private e associazione a delinquere. É la prima volta che viene riconosciuta l'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Tribunale di Torino ha condannato 5dellantus, accusati, a vario titolo, di estorsioni al club, violenze private e. É la prima volta che viene riconosciuta l'...

Ultime Notizie dalla rete : Cinque ultrà Cinque ultrà Juve condannati per associazione a delinquere. Chiappero: 'Una svolta' É la prima volta che viene riconosciuta l'associazione a delinquere a un gruppo ultrà. i condannati ? La pena più alta per Gerardo Mocciola, leader del gruppo ultrà dei Drughi, condannato a 4 anni e ...

Processo agli ultras della Juventus, 6 condanne: riconosciuta per la prima volta l'associazione a delinquere TORINO. Con cinque condanne il tribunale di Torino, per la prima volta, ha riconosciuto l'associazione a ...oggi il primo grado del processo "Last Banner" che vedeva sul banco degli imputati gli ultrà ...

