Per la prima volta è stato trapiantato con successo il rene di un maiale sull'uomo . Secondo quanto riportato dai media la procedura condotta alla New York University Langone Health apre una nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : New York A New York primo trapianto sull'uomo di un rene di maiale modificato Per la prima volta è stato trapiantato con successo il rene di un maiale sull'uomo . Secondo quanto riportato dai media la procedura condotta alla New York University Langone Health apre una nuova frontiera per i trapianti: per l'esperimento è stato utilizzato un maiale i cui geni erano stati modificati in modo da eliminare nei suoi tessuti una ...

