Una data, un’idea, un anno e due giornali più che amici. Un ricordo di Amicone, da quei 70 metri (Di martedì 19 ottobre 2021) Gigi Amicone. Compagno di una magnifica avventura, anzi due, il Foglio (qui tutti i suoi articoli) e Tempi. Storie molto diverse, ma accomunate dall’amicizia che ci ha fatto incontrare, conoscere, essere complici, divertirci, litigare (tantissimo), volerci bene. Era la primavera del 1995, Tempi esisteva già, da più o meno un anno, ma solo in quei mesi Amicone decise di lanciare la sfida del settimanale. Lo spazio c’era, il vuoto lasciato da un settimanale importante come il Sabato si sentiva, e, chiacchierando con Luigi, si avvertiva il vero e proprio bisogno di ricostruire una presenza nella battaglia di quel momento: Forza Italia allo stato nascente, il polo delle libertà e del buongoverno, le elezioni del ’94, i sei mesi di governo Berlusconi, “la gioiosa macchina da guerra”, sconfitta nelle ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Gigi. Compagno di una magnifica avventura, anzi due, il Foglio (qui tutti i suoi articoli) e Tempi. Storie molto diverse, ma accomunate dall’zia che ci ha fatto incontrare, conoscere, essere complici, divertirci, litigare (tantissimo), volerci bene. Era la primavera del 1995, Tempi esisteva già, da più o meno un, ma solo inmesidecise di lanciare la sfida del settimanale. Lo spazio c’era, il vuoto lasciato da un settimanale importante come il Sabato si sentiva, e, chiacchierando con Luigi, si avvertiva il vero e proprio bisogno di ricostruire una presenza nella battaglia di quel momento: Forza Italia allo stato nascente, il polo delle libertà e del buongoverno, le elezioni del ’94, i sei mesi di governo Berlusconi, “la gioiosa macchina da guerra”, sconfitta nelle ...

