Monti Lepini, carabinieri salvano due escursionisti che si erano persi (Di martedì 19 ottobre 2021) Due escursionisti che si erano persi sui Monti Lepini sono stati salvati dai carabinieri. Ieri mattina, due escursionisti sono partiti da Colleferro (RM) per un'escursione sui Monti Lepini e poco dopo le 15, hanno perso l'orientamento. Presi dal panico, hanno deciso di lanciare l'allarme attraverso il numero unico di emergenza "112". Leggi anche: Roma, carte di credito intestate e terzi e 16mila euro in contanti: tre arresti L'intervento di soccorso Dopo la chiamata pervenuta presso la Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Colleferro, i militari della locale Stazione si sono portati immediatamente nella Piana della Faggeta, hanno stabilito un contatto telefonico con uno degli escursionisti ...

