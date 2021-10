Advertising

TuttoAndroid : Magic Eraser dei Pixel 6 è pronto a rimuovere i soggetti indesiderati dalle foto - Akhmalneezam : @Ashsukamakan Magic eraser ler haha - debarko : Magic Eraser in camera #GooglePixel6series - PhatEmoKid : Magic eraser ftw! - obitp_ : Magic Eraser se ve uffff -

Ultime Notizie dalla rete : Magic Eraser

... tra questi,per ritoccare le immagini rimuovendo oggetti e persone indesiderati , Face Unblur per correggere la messa a fuoco sui volti sfocati e Motion Mode per enfatizzare il ...Lo spot prosegue esaltando le capacità fotografiche dello smartphone, soprattutto la nuova funziona "" che consentirà di eliminare dalla foto eventuali soggetti sgraditi . Si prosegue poi ...Google presenterà i Pixel 6 il 19 ottobre, ma in rete trapelano ulteriori dettagli delle fotocamere e anche il prezzo di partenza ...Continuano le indiscrezioni sulla nuova generazione di dispositivi Pixel di Google. A far parlare di sé questa volta è il comparto fotografico che sul 6 Pro si presenta con tre sensori e nuove funzion ...