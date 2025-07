Le ernie della parete addominale | conoscerle per affrontarle al meglio

Le ernie della parete addominale rappresentano una condizione comune e spesso sottovalutata, che colpisce circa il 5% della popolazione italiana. Con oltre 200.000 interventi chirurgici annuali, conoscere questa patologia è fondamentale per affrontarla con consapevolezza e tempestività . Ma cos’è un’ernia addominale? Scopriamolo insieme per riconoscerne i segnali e tutelare la tua salute.

Le ernie della parete addominale rappresentano un problema sanitario di grande rilievo in Italia, con una prevalenza stimata intorno al 5% della popolazione generale. Questo significa che circa tre milioni di italiani potrebbero esserne affetti. Ogni anno, nel nostro Paese, si eseguono oltre 200.000 interventi chirurgici per trattare questa patologia.  C os'è un'ernia addominale?. Si parla di ernia addominale quando un organo interno o del tessuto adiposo spinge attraverso un punto debole o un'apertura della parete muscolare dell'addome, formando un rigonfiamento sottocutaneo. Gli organi addominali, infatti, sono normalmente contenuti all'interno della cavitĂ addominale grazie alla robustezza di muscoli e fasce.

