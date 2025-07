Re Carlo il bacio a Brigitte Macron e il confronto feroce con Camilla

Un incontro di stile e tradizione tra re Carlo e la First Lady francese, Brigitte Macron, ha catturato l'attenzione nei giardini di Windsor. Tra eleganza raffinata e abiti floreali, i look delle protagoniste hanno aperto un confronto tra raffinatezza e personalità . Ma il vero duello è arrivato con le borse, dove il match si è disputato all’ultimo dettaglio. E subito dopo i saluti, la Sovrana è fuggita a Wimbledon, dove si è…

Re Carlo e Camilla hanno accompagnato Brigitte ed Emmanuel Macron nei giardini del Castello di Windsor, mercoledì 9 luglio, prima di accomiatarsi affettuosamente con loro. Inevitabile, il confronto tra i look così diversi della Première Dame, che indossava un tailleur raffinato, e della Regina con un maxi abito a fiori. Ma almeno sulle borse la gara è stata equilibrata. E subito dopo i saluti, la Sovrana è fuggita a Wimbledon dove si è intrattenuta con Hugh Grant. Re Carlo, il tour tra i giardini di Windsor con Macron. Dopo il sontuoso banchetto di Stato, Re Carlo ha nuovamente incontrato Emmanuel e Brigitte Macron a Windsor dove li ha accompagnati a visitare i giardini del Castello. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, il bacio a Brigitte Macron e il confronto feroce con Camilla

