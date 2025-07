Riqualificazione dell' ex ospedale di Viterbo Aronne | Il Comune non ha mai visto il progetto

L'ex ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, simbolo di un passato glorioso, rischia di rimanere in rovina senza un progetto condiviso. Nonostante l’annuncio di lavori imminenti da parte del consigliere regionale Sabatini, il Comune non sarebbe stato informato ufficialmente, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla collaborazione tra le istituzioni. È il momento di far chiarezza su questo importante intervento di riqualificazione, affinché la città possa guardare al futuro con fiducia e consapevolezza.

L'ex ospedale Grande degli infermi, nel centro storico di Viterbo, è da anni in stato di abbandono. Ma i lavori starebbero per iniziare, come annunciato dal consigliere regionale di FdI Daniele Sabatini. Eppure, fatto sorprendente, il Comune non ne sarebbe stato messo ufficialmente al corrente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

