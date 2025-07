Intelligenza artificiale contro la corruzione | via libera all’ordine del giorno sugli appalti

L'intelligenza artificiale si affaccia come alleato rivoluzionario nella lotta alla corruzione, portando innovazione e trasparenza nelle procedure pubbliche. Con l'approvazione di un ordine del giorno che richiede l'adozione obbligatoria di sistemi d'IA negli appalti, si apre una nuova era per la digitalizzazione e la tutela della legalità . Un passo fondamentale verso un'amministrazione più efficace e limpida, che promette di cambiare il volto della gestione pubblica.

L'Intelligenza artificiale come «arma» per combattere la corruzione. Manlio Messina (foto), parlamentare di Fdi, esulta per l'approvazione di un ordine del giorno che impegna il governo ad adottare in via obbligatoria sistemi d'Ia negli appalti pubblici. Se l'obiettivo chiave è combattere la corruzione, gli obiettivi secondari sono almeno due: favorire la digitalizzazione e rendere sempre più trasparente la Pubblica amministrazione. Il provvedimento non vale per tutti i tipi di lavori ma soltanto per quelli «di valore o superiore a 150mila euro», spiega il meloniano al Giornale. Nel tempo, molti governi hanno riformato la normativa sugli appalti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it