Danni del maltempo | a Bergamo ancora 9 parchi pubblici chiusi - Foto

Danni del maltempo a Bergamo: ancora 9 parchi pubblici chiusi e immagini che testimoniano le operazioni di ripristino. Dopo il violento temporale con raffiche di vento che ha colpito la città tra il 7 e l’8 luglio, la Protezione Civile, il Servizio del Verde e Aprica sono al lavoro per riparare i danni e garantire la sicurezza. La comunità si unisce nella speranza di un rapido ritorno alla normalità .

Alberi abbattuti sulle Mura - Per tutta la notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio interventi dei vigili del fuoco e degli operatori che hanno iniziato a bonificare le aree più colpite dal maltempo. Riporta ecodibergamo.it